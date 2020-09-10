دعم مؤمن زكريا.. الأهلي يسلمه قيمة عقده كاملاً لمدة 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

استقبل النادي الأهلي لاعبه مؤمن زكريا المُصاب بمرض يمنعه من ممارسة اللعبة في الوقت الحالي، وسط أجواء احتفالية من زملائه اللاعبين.

مؤمن زكريا عاد إلى ملعب مختار التتش بعد غياب ودخل إلى غرفة الملابس مع زملائه الذين احتفلوا به وقدموا له كل الدعم والمساندة ليتعافى ويعود معهم لاستكمال مسيرة النجاحات.

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النادي الأهلي سلم مؤمن زكريا قيمة عقده كاملاً مع النادي لمدة ثلاث سنوات خالصة الضرائب، شاملة نسب المشاركة، وكل ما يستحقه اللاعب طوال مدة العقد.

حصول مؤمن زكريا على قيمة عقده كاملة جاءت بعد تكليف مباشر من محمود الخطيب رئيس النادي وبعد الحصول على موافقة وزارة الشباب والرياضة.

واحتفل فريق الأهلي بزميلهم الذي زار مقر تدريباتهم بكعكة كبيرة حملت صورته بقميص النادي الأهلي، ليعبر مؤمن زكريا عن سعادته الغامرة ويعد بالعمل على تجاوز المحنة المرضية والعودة إليهم.