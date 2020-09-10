قائمة الأهلي.. ظهور كهربا وعودة السولية أمام الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن قائمة الفريق التي ستتوجه إلى برج العرب بالأسكندرية من أجل مواجهة الإسماعيلي ضمن الجولة الـ26 من دوري WE المصري.

وتشهد القائمة عودة محمود عبدالمنعم "كهربا" الغائب عن الفريق طوال 10 مباريات ماضية بسبب الإيقاف، كما يعود أيضًا عمرو السولية الذي ابتعد فترة بداعي الإصابة.

ويتواجد في قائمة الفريق 22 لاعبًا، وتشهد غياب صالح جمعة الذي لم يخضع لاختبار رابيد تيست نظرًا لغيابه عن المران أمس الأربعاء.

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وأتت القائمة كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد فتحي، محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول، أيمن أشرف، محمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي "أفشة"، حمدي فتحي، عربي بدر، وليد سليمان، محمود عبد المنعم "كهربا"، أحمد الشيخ، جيرالدو.

خط الهجوم: جونيور أجايي، مروان محسن، أليو بادجي.