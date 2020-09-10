لمصلحة الزمالك.. المصري يهرب من الهبوط بضربة جديدة في بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

حقق فريق المصري فوزًا ثمينًا على حساب بيراميدز بهدف دون رد ، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من مسابقة دوري we المصري.

المصري استطاع أن يحقق فوزه الأول منذ استئناف مسابقة دوري we المصري عقب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد ست مباريات تلقى من خلالها الخسارة في أربع مناسبات مقابل التعادل في مباراتين أمام نادي مصر وإنبي.

من جانبه، حقق علي ماهر الفوز الأول له بعدما تولى القيادة الفنية للمصري مؤخرًا خلف طارق العشري، حيث كان بدأ مهمته بالخسارة من المقاولون العرب بهدفين دون رد ثم التعادل أمام إنبي (1-1).

وأصبح رصيد المصري البورسعيدي 25 نقطة؛ ليقفز للمركز الخامس عشر بفارق الأهداف عن أسوان، مع امتلاك الفريق الساحلي ثلاث مباريات مؤجلة أمام (حرس الحدود- الاتحاد السكندري- الإسماعيلي).

في المقابل، تلقى بيراميدز خسارة ثالثة على التوالي بعد الهزيمة من الزمالك (2-0) ثم الجونة (2-1) وأخيرًا من المصري بهدف دون رد.

وتوقف رصيد بيراميدز عند المركز الثالث برصيد 45 نقطة؛ ليمنح هدية للزمالك بالانفراد بالمركز الثاني والمؤهل لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث يمتلك الفريق الأبيض 48 نقطة إلى جانب مواجهة أمام سموحة مساء اليوم، في المقابل لدى المقاولون العرب فرصة الارتقاء للمركز الثالث حيث يمتلك "ذئاب الجبل" المركز الرابع برصيد 44 نقطة على أن يواجه حرس الحدود في تمام السادسة ضمن مباريات الجولة.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة الأولى من بداية المباراة شهدت فرصة حقيقية من الغاني جون أنتوي برأسية تمر بجوار قائم فريق المصري البورسعيدي.

الدقيقة التاسعة كادت تشهد تسجيل بيراميدز هدفًا عن طريق محمد فاروق بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجواء من جهة اليمين لكن حارس المصري أحمد مسعود ينجح في إبعاد الكرة لركنية.

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فاروق عاد مجددًا في نفس الدقيقة؛ ليهدر فرصة هدف بعدما مرت الكرة من أمام رأسه حيث كان متواجدًا أمام مرمى المصري مباشرة.

وعكس سير المباراة استطاع الدولي الفلسطيني محمود وادي في الدقيقة 12 أن يسجل هدف المصري الأول بعدما سدد عمر كمال كرة قوية ترتد من الحارس مهدي سليمان؛ ليحولها وادي إلى هدف في شباك بيراميدز؛ لتصبح النتيجة (1-0) لصالح الفريق البورسعيدي.

عمر كمال في الدقيقة 17 سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء حاول من خلال تسجيل هدفٍ ثانٍ لصالح المصري لكن تلمس الكرة الشباك الخارجية لمرمى بيراميدز.

وكاد الغاني جون أنتوي يسجل هدف التعادل لصالح بيراميدز في الدقيقة 48، لكن أحمد مسعود يتألق ويبعد الكرة لركلة ركنية.

وحاول إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز في الدقيقة 62 من زمن أحداث المباراة أن يسجل التعادل من رأسية داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من إبراهيم حسن لكن تمر الكرة أعلى المرمى.

الدقيقة 68 شهدت حصول علي جبر مدافع بيراميدز على بطاقة حمراء من الحكم إبراهيم نور الدين قبل أن يعود مرة أخرى لتقنية الفيديو ويلغي طرد مدافع بيراميدز.

محاولات بيراميدز استمرت؛ لتسجيل التعادل بكرة رأسية من دودي الجباس في الدقيقة 73 لكن تمر الكرة بجوار مرمى أحمد مسعود؛ ليحافظ المصري على تقدمه بهدف دون رد.

تشكيل بيراميدز: "مهدي سليمان- علي جبر- أحمد أيمن منصور- عمر جابر- محمد حمدي- إبراهيم حسن- إبراهيم عادل- نبيل عماد "دونجا"- محمود حمادة- محمد فاروق- وجون أنطوي".

تشكيل المصري: "أحمد مسعود- إسلام أبوسليمة- فريد شوقي- عمر كمال- محمود وادي- أحمد ياسر- مصطفى طيارة- بهاء مجدي- إيزي إيميكا- عبدالرحمن زين- وعمرو موسى".