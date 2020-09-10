كاف يفتح باب الترشح لاستضافة نهائي الأبطال والكونفدرالية حتى 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

فتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" باب الترشح من أجل استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية الإفريقية بداية من 2021 وحتى 2023.

وشهد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي اليوم الخميس طرح نهائي البطولتين أمام الدول الراغبة في استضافته بداية من العام المقبل على أن يتم تحديد البلدان حتى 2023.

كما اتخذ المكتب التنفيذي قرارات متعلقة بأمم إفريقيا للمحليين كما يلي:

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كان مقررًا مبدئيًا إقامة البطولة في الفترة من 4-25 أبريل 2020 وتم تأجيله بسبب جائحة فيروس كورونا، ستقام البطولة النهائية لبطولة أمم إفريقيا للمحليين في الكاميرون 2020 في الفترة من 16 يناير إلى 7 فبراير 2021.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق قاعدة التبديل الرابعة في حالة وجود وقت إضافي في مراحل خروج المغلوب من المسابقات.

تأجيل البطولة النسخة المقبلة الجزائر 2022 إلى يناير 2023، وستتم مناقشة المواعيد مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم.