ًالأهلي يصرف عقد مؤمن زكريا كاملا

قام العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي ، وبصحبته عماد حلمي، المدير المالي، ونائبه عبد العزيز طاحون، في حضور سيد عبد الحفيظ، مدير

الكرة، بتسليم مؤمن زكريا قيمة عقده مع النادي ثلاث سنوات كاملة خالصة الضرائب، وشاملة نسب المشاركة، وكل ما يستحقه اللاعب عن هذا التعاقد طوال مدته. جاء ذلك بناء على تكليف محمود الخطيب، رئيس النادي، وتأكيدا لمساندة الأهلي ودعمه لابنه مؤمن زكريا، في ظل الظروف الصحية التي يمر بها.