قام العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي ، وبصحبته عماد حلمي، المدير المالي، ونائبه عبد العزيز طاحون، في حضور سيد عبد الحفيظ، مديرالكرة، بتسليم مؤمن زكريا قيمة عقده مع النادي ثلاث سنوات كاملة خالصة الضرائب، وشاملة نسب المشاركة، وكل ما يستحقه اللاعب عن هذا التعاقد طوال مدته. جاء ذلك بناء على تكليف محمود الخطيب، رئيس النادي، وتأكيدا لمساندة الأهلي ودعمه لابنه مؤمن زكريا، في ظل الظروف الصحية التي يمر بها.
كانت هذه تفاصيل خبر ًالأهلي يصرف عقد مؤمن زكريا كاملا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.