وزارة الرياضة تعلن إطلاق مشروع «لياقتك صحتك » للعاملين بالحكومة

في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنفيذ العديد من المبادرات التي تستهدف رفع اللياقة البدنية للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة من خلال الممارسة الرياضية ، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إطلاق مشروع جديد تحت شعار "لياقتك..صحتك" بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين بالقطاع الحكومي عن طريق تطبيق عدة برامج للتثقيف والتوعية بدور ممارسه

ويرتكز المشروع على عدة محاور أهمها برامج التوعية بالتغذية واللياقة الصحية واللياقة البدنية والاصابات المهنية وضغوط العمل والحياة اليومية والاعداد المهني ورفع الكفاءة الإنتاجية. ، فضلاً عن إجراء التحاليل الطبية والقياسات الصحية. شعار "لياقتك..صحتك" بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين بالقطاع الحكومي عن طريق تطبيق عدة برامج للتثقيف والتوعية بدور ممارسه الرياضة والتغذية السليمة في رفع مستوى اللياقة الصحية والبدنية والنفسية للموظف واستخدام أساليب البحث العلمي الحديثة في القياس والتقويم لوضع برامج تتناسب مع الفئات العمرية المختلفة ويمكن تعميمها للتطبيق.ويرتكز المشروع على عدة محاور أهمها برامج التوعية بالتغذية واللياقة الصحية واللياقة البدنية والاصابات المهنية وضغوط العمل والحياة اليومية والاعداد المهني ورفع الكفاءة الإنتاجية. ، فضلاً عن إجراء التحاليل الطبية والقياسات الصحية.

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