الكاف يحسم حضور الجمهور في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا

حسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، موقفه من إقامة مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا بحضور الجماهير.
وقال احمد احمد رئيس الكاف في تصريحات صحفية اليوم، إن الكاف يحترم التدابير الاحترازية في كل دولة، ولن يتمكن من إقامة المباريات بحضور
على جانب آخر، كشف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف، أسباب ترشحه في انتخابات الكاف المقرر لها ١٢ مارس المقبل في المغرب. وقال أحمد أحمد في تصريحات صحفية أنه لم يترشح بسبب طموح شخصي وانما لوجود الكثير من الطلبات التي تلقاها لخوض الانتخابات. وأكد أن الملعب مفتوح للجميع لخوض الانتخابات والمنافسة.
وقرر مسؤولو الكاف، فتح باب الترشح لانتخابات من غد الجمعة وحتى ١٢ نوفمبر المقبل. يعلن الكاف القائمة النهائية للمرشحين يوم ١١ يناير المقبل، على أن تجرى الانتخابات يوم ١٢ مارس المقبل.
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