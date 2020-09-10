احمد احمد يكشف أسباب ترشحه على رئاسة الكاف

كشف أحمد احمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، أسباب ترشحه في انتخابات الكاف المقرر لها ١٢ مارس المقبل في المغرب. وقال أحمد أحمد في تصريحات

صحفية أنه لم يترشح بسبب طموح شخصي وإنما لوجود الكثير من الطلبات التي تلقاها لخوض الانتخابات.وأكد أن الملعب مفتوح للجميع لخوض الانتخابات والمنافسة.قرر مسؤولو الكاف، فتح باب الترشح لانتخابات من غد الجمعة وحتى ١٢ نوفمبر المقبل. يعلن الكاف القائمة النهائية للمرشحين يوم ١١ يناير المقبل، على أن تجرى الانتخابات يوم ١٢ مارس المقبل.