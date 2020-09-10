يلا شوت بث مباشر الزمالك وسموحه اليوم الدورى المصرى

تقام في الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد الإسكندرية، مباراة كرة القدم بين نادي الزمالك وسموحة، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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وكان الزمالك قد حقق فوزًا هامًا على فريق طلائع الجيش، بهدف دون رد، في الجوله الماضية من الدوري

المصري وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي زمالك جلسة سريعة مع اللاعبين في المعسكر ببرج العرب، وجاءت الجلسة في حضور الجهاز المعاون، حيث تحدث كارتيرون مع اللاعبين عن أهمية المباراة من أجل مواصلة الانتصارات مطالبًا الجميع بالعمل بقوة.

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ويرفض الجهاز الفني للزمالك المجازفة بإشراك

الدولي المغربى أشرف بن شرقي، بعد إصابته في العضلة الضامة، خاصة لكون اللاعب من العناصر الأساسية التي يعول عليها الجهاز الفني لصناعة الفارق في لقاء الرجاء.

على الجانب الآخر، يطمح سموحة في الظهور الأول لمدربه الجديد أحمد سامي الذي تولي القيادة الفنية مؤخرا خلفا لـ حمادة صدقي، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفرس الأبيض للاحتفاظ بالمركز السادس.

تجدون هنا ( بث مباشر الزمالك وسموحة )

تجدون هنا ( بث مباشر مباراة الزمالك )