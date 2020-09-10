كورة لايف hd بث مباشر الزمالك وسموحة اليوم رابط يلا شوت توداى بث مباشر مباراة الزمالك kora live كورة ستار اون لاين

يحل نادي الزمالك ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق سموحة، في مباراة هامة وقوية ومثيرة للغاية بين الفريقين، وذلك في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدوري المصري.

لمشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر ( اضغط هنا )

ويحتل الزمالك وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51

نقطة، خلفًا لفريق الأهلي صاحب الصدارة برصيد 68 نقطة، بينما يتواجد بيراميدز في المركز السادس برصيد 32 نقطة.

كما يستعد فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة، عندما يحل الأول ضيفاً على الأخير لتقام مباراة بينهما، في إطار فعاليات الجولة

Advertisements

الـ26 من بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويقدم موقع الوفد نيوز لمتابعيه خدمة مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم، والمقرر إنطلاق صافرة بدايتها في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت (القاهرة)، أي التاسعة والنصف بتوقيت (مكة المكرمة)، وتنقل على الهواء عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 1 بصوت المعلق مؤمن حسن.

تجدون هنا ( بث مباشر الزمالك وسموحة )

تجدون هنا ( بث مباشر مباراة الزمالك )