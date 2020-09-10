عماد النحاس يجري تعديل في تشكيل المقاولون أمام الحدود

أجرى عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، تعديلًا بتشكيل ذئاب الجبل الأساسي المواجه أمام حرس الحدود، بإشراك محمد عصام بدلًا من كريم مصطفى، قبل بداية المباراة.

ويستعد المقاولون العرب، لمواجهة حرس الحدود، بعد قليل، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن الجولة الـ٢٦ من الدوري الممتاز.

يحتل المقاولون العرب، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري ، برصيد ٤٤ نقطة. بدلًا من كريم مصطفى، قبل بداية المباراة.ويستعد المقاولون العرب، لمواجهة حرس الحدود، بعد قليل، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن الجولة الـ٢٦ من الدوري الممتاز.يحتل المقاولون العرب، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري ، برصيد ٤٤ نقطة.

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