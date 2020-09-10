الأهلي يعلن سلبية تحليل «رابيد تيست» قبل ملاقاة الإسماعيلي

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية تحليل الـ«رابيد تيست»، الذي أجراه ‏الفريق، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها مساء غد على ‏ستاد

برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وأجرى الأهلي تحليل «رابيد تيست»، أمس، بعد تعديل البروتوكول