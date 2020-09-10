الأهلي يعلن سلبية تحليل «رابيد تيست» قبل ملاقاة الإسماعيلي

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية تحليل الـ«رابيد تيست»، الذي أجراه الفريق، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها مساء غد على ستادبرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وأجرى الأهلي تحليل «رابيد تيست»، أمس، بعد تعديل البروتوكولالخاص بإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية في مسابقة الدوري الممتاز.
ويعلن رينيه فايلر، المدير الفني، قائمة الفريق، عقب انتهاء مران اليوم استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي غدًا.
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