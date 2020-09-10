بعد غياب 7 أشهر.. المصري يحقق فوزًا صعبًا أمام بيراميدز في الدوري

حقق نادي المصري البورسعيدي، فوزًا غاليًا أمام بيراميدز بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب، في إطار منافسات الأسبوع الـ26 من مسابقة الدوري.

انتصار المصري على بيراميدز اليوم، بعد غياب 7 أشهر عن تحقيق الانتصارات في مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل الفلسطيني محمود وادي، هدف نادي المصري في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول بعدما تابع تسديدة عمر كمال التي ارتدت من يد المهدي سليمان حارس بيراميدز.

مباراة اليوم هي ثاني مباريات علي ماهر، مدرب المصري الجديد؛ إذ تعادل في المباراة الماضية

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أمام إنبي ليواصل نتائجه الإيجابية.

على الجانب الآخر يمر نادي بيراميدز بمرحلة من سوء النتائج؛ إذ إن هزيمة اليوم هي الثالثة على التوالي للفريق، بعد هزيمتين أمام الزمالك والجونة.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة 25 في المركز الخامس عشر، بينما يتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 45 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز.