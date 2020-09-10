بالصور.. لاعبو الاهلي يدعمون مؤمن زكريا بطريقة خاصة

قام لاعبو النادي الاهلي، بتكريم مؤمن زكريا، قبل مران الفريق مساء اليوم الخميس، بناء على الدعوة التي وجهت له من جانب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وباقي اللاعبين في الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وحضر مؤمن زكريا إلى مقر النادي الاهلي بالجزيرة، وقام الجهاز الفني واللاعبين بإقامة حفل مصغر داخل غرفة الملابس بملعب مختار التتش بالجزيرة.

ويسعى لاعبو النادي الاهلي إلى دعم اللاعب ومساندته من أجل تخطى محنته الصحية التي يمر بها منذ فترة.

وظهر مؤمن في حالة معنوية جيدة، خاصة بعد رسائل الدعم التي تلقاها مؤخرا من جانب نجوم كرة القدم المصرية، وعدد من اللاعبين القدامي والحاليين.

فيما قام النادي الاهلي بصرف عقد مؤمن زكريا كاملًا، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها وحاجته للعلاج في المستشفيات الكبرى سواء داخل مصر أو خارجها.

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