الميركاتو الصيفي | دخول أتليتكو مدريد المفاجئ يغير وجهة سواريز

دخل أتليتكو مدريد بشكل مفاجئ في صفقة الظفر بخدمات المهاجم “لويس سواريز” من برشلونة ومنافسة يوفنتوس الايطالي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويمكن للمهاجم الأوروجوياني الرحيل حيث يسعى برشلونة إلى التخلي عنه الميركاتو الصيفي الجاري لتوفير سيولة مالية ونظراً لخروجه من مخططات المدير الفني للفريق “رونالد كومان”.

وذكرت القناة الاسبانية الرابعة “كواترو”، اليوم الخميس أن أتليتكو مدريد قد تكون الوجهة المقبلة للهداف التاريخي الثالث للنادي الكتالوني وأن الإشكال الوحيد يكمن في الراتب المرتفع للمهاجم البالغ من العمر 33 عام.

وأضاف نفس المصدر أن لويس سواريز وبعد ترتيب أفكاره وتقييمه للعروض المقدمة له مرتاح لخيار التوقيع لأتليتكو مدريد نظراً لتواجد المدرب “دييجو سيميوني” وكذا السماح له بالبقاء والاستقرار في إسبانيا.

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من جانبه يعتقد أتليتكو مدريد أن لويس سواريز يمكنه تقديم موسمين إضافيين في المستوى العالي على الأقل ولكن راتبه المرتفع لازال العائق في اتمام الصفقة في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويتواجد الدوليين الإسبانيين “دييجو كوستا وألفارو موراتا ” في مركز قلب الهجوم لفريق أتلتيكو مدريد ما يعني أن النادي مطالب بالتخلص من واحد منهما على الأقل لاتمام صفقة لويس سواريز.

يذكر أن مهاجم برشلونة وفقاً للتقارير كان قاب قوسين أو أدنى من التوقيع مع بطل إيطاليا “يوفنتوس”، حيث توصل إلى اتفاق شخصي براتب سنوي 10 ملايين يورو إلا أن الصفقة توقفت في الأيام القليلة الماضية.

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