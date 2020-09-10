الميركاتو الصيفي| الوداد ينافس الاهلي وبيراميدز على ضم أيوب الكعبي

دخل نادي الوداد المغربي في مفاوضات قوية لضم المهاجم الدولي المغربي “أيوب الكعبي” خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وسبق للمهاجم البالغ من العمر 27 عامًا ارتداء قميص فريق الوداد خلال الموسم الماضي، حيث لعب لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، ثم عاد من جديد لفريق هيبي فورتشين الصيني.

وفسخ أيوب الكعبي عقده مع نادي هيبي فورتشين، وأصبح من حقه الانتقال لأي نادٍ مجانًا، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقالت صحيفة “المنتخب المغربية”، أن الوداد قدم عرضا رسميًا لضم اللاعب، ودخل في منافسة شرسة مع أندية بيراميدز والاهلي المصريين.

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وأوضحت، بأن الاهلي وبيراميدز، قاموا بتقديم عروضا كبيرة من اجل الظفر بخدمات الكعبي صاحب الـ27 عامًا.

وأشارت الصحيفة المغربية، إلى أن الاهلي عرض على اللاعب مليون و 800 ألف دولار سنويًا، بينما جاء عرض بيراميدز أقل بـ100 ألف دولار.

فيما تلقى اللاعب عدة عروض من أندية تركية لم يتم الافصاح عنها من أجل التعاقد معه رسميًا، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

فيما نصح المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش، اللاعب، بضرورة خوض تجربة احتراف أوروبية، لضمان استمرار مشاركته مع أسود الأطلس، في المرحلة المقبلة.

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