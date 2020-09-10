صحيفة الميرور تكشف عقبة آرسنال في التعاقد مع عوار وبارتي

كشفت صحيفة الميرور الإنجليزية، عن تعثر صفقة انتقال لاعب وسط ليون الفرنسي حسام عوار، إلى فريق آرسنال الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الحالي، بسبب الاختلاف بين إدارة الناديين في المقابل المادي.

وأوضحت الصحيفة أن آرسنال قدم عرضا تبلغ قيمته 31 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى لاعب الوسط الفرنسي ماتيو جندوزي، لكن تم رفض هذا العرض من نادي ليون حيث لا يهتم بضم جندوزي ولكن يرغب في الحصول على مقابل مادي لا يقل عن 54.5 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة آرسنال تواصلت مرة آخرى مع ممثلي اللاعب للتقدم بعرض ثانٍ، ولكن مع ذلك، ليون ليس على استعداد لقبول أي صفقات مقايضة ولن يبيع لاعب خط الوسط إلا إذا تم الوفاء بالمقابل المادي المطلوب.

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واستقطب عوار اهتمامًا من فرق يوفنتوس ومانشستر سيتي وريال مدريد بعد أدائه الرائع مع ليون في دوري أبطال أوروبا.

ولا يمتلك آرسنال الموارد المالية لتمويل صفقة نقدية مباشرة، المشكلة نفسها تعرقل محاولات آرسنال للتعاقد مع لاعب وسط أتلتيكو مدريد توماس بارتي، الذي يعتقد أنه الخيار الأول للمدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

ويأمل آرسنال في التخلص من أحد لاعبيه، لتوفير المال الكافي لتدعيم خط الوسط، ويأتي على رأس المرشحين لمغادرة صفوف المدفعجية المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت الذي لا يضمن مكانه الأساسي في تشكيل أرتيتا، مع اهتمام من أتلتيكو مدريد وليون بضمه.

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