“منحه صلاح قميصه وأثنى عليه كلوب” .. ليفربول يرغب في ضم خليفة ماني من أندرلخت

كشفت تقارير صحفية بلجيكية، عن رغبة نادي ليفربول الإنجليزي في التعاقد مع لاعب فريق أندرلخت والمنتخب البلجيكي الصاعد “جيريمي دوكو” خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت صحيفة بلجيكية أن ليفربول كان مهتما منذ عامين بضم اللاعب الشاب، لكن الصفقة لم تكمل في ذلك الوقت، ليعود مجددا للتفاوض حول إمكانية ضم اللاعب مع السماح له بالاستمرار هذا الموسم مع أندرلخت على سبيل الإعارة.

وشارك دوكو في أولى مبارياته الدولية مع المنتخب البلجيكي الأول أمام الدنمارك في الأسبوع الماضي كبديل لدقيقتين فقط، قبل أن يلعب أمام أيسلندا بصفة أساسية، وسجل هدفه الدولي الأول في انتصار بلجيكا بخماسية مساء الثلاثاء الماضي.

ولعب دوكو 34 مباراة منذ تصعيده للفريق الأول بصفوف أندرلخت سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4 آخرين، ويلعب في جميع مراكز خط الهجوم حاصة الأجنحة ولذلك يأمل ليفربول في ضمه حيث يراه “يورجن كلوب” خليفة ساديو ماني في المستقبل.

وكان والدا جيريمي دوكو قد تحدثا عن اهتمام ليفربول بضم اللاعب الشاب منذ عامين، حيث قالوا في تصريحات لصحيفة بلجيكية: “عندما كان دوكو موهوبا صغيرا في نادي أندرلخت وكان يبلغ من العمر 15 عامًا، أعطاه محمد صلاح قميصه، وأجرى يورجن كلوب محادثة طويلة معنا، أخبرنا أن جيريمي يمكن أن يكون خليفة ساديو ماني على المدى الطويل، لكن دوكو لم يكن يرغب في الذهاب إلى ليفربول وإنجلترا في ذلك الوقت”.

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