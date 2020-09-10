الميركاتو الصيفي | آرسنال يحول وجهة باريس سان جيرمان نحو ظهير روما

اقترب نادي باريس سان جيرمان من التعاقد مع الظهير الأيمن الدولي الإيطالي “أليساندرو فلورينزي” من روما على سبيل الإعارة مع خيار الشراء بنهاية الموسم المقبل 20/21.

وحسب تقارير صحفية فرنسية، فإن باريس سان جيرمان كان قد نظر في خيارات أخرى خلال الميركاتو الصيفي الجاري في هذا المركز قبل الاستقرار على اخيرًا على أليساندرو فلورينزي.

وأكد موقع “Get French Football News” الفرنسي، أن باريس سان جيرمان لم يقدم أبدًا عروضًا مالية لآرسنال مقابل من أجل التعاقد مع “هيكتور بيليرين” وأن هدفهم كان دائمًا الاعارة مع خيار الشراء.

ورفضت إدارة آرسنال هذا المقترح بشدة لأنهم أرادوا الحصول على مبالغ مالية في الميركاتو الصيفي الحالي لتمويل الصفقات الجديدة للنادي ما جعل إدارة ناصر الخليفي تتجه لخيارات أخرى.

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وذكر موقع “RMC”، أن باريس سان جيرمان نظر أيضًا إلى ظهير نوريتش سيتي “ماكس آرون”، لكن مطالبهم المالية التي وصلت إلى 20 مليون يورو لم يكن من الممكن تلبيتها من قبل مجلس إدارة النادي الباريسي.

يذكر ان باريس سان جيرمان كان يضع الظهير ليستر سيتي، الدولي البرتغالي “ريكاردو بيريرا” كهدف أول منذ الميركاتو الشتوي الماضي، ولكنه مكلف للغاية بالنسبة لهم في ظل الأزمة المالية الحالية الناجمة عن فيروس كورونا.

وتسعى إدارة باريس سان جيرمان بقيادة الرئيس “ناصر الخليفي” إلى جمع 60 مليون يورو من بيع اللاعبين قبل القيام بأي تعاقدات جديدة أخرى خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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