الميركاتو الصيفي | مهاجم ليفربول الشاب بين الانتقال إلى برايتون والعودة لسوانزي

كشفت صحيفة تيليجراف البريطانية، عن رغبة نادي برايتون في تدعيم صفوفه بالتعاقد مع مهاجم ليفربول الصاعد ريان بروستر، في الميركاتو الصيفي الجاري.
وأوضحت الصحيفة أن برايتون لديهم إهتمام بالتعاقد مع ريان بروستر، بينما ليفربول يرغبون في بيع اللاعب مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة لوضع بند إعادة الشراء في عقد اللاعب.
وأشارت الصحيفة إلى اهتمام أندية أستون فيلا، توتنهام، وشيفيلد يونايتد بضم المهاجم الشاب، وأكدت أنه في حالة رحيله سيتجه ليفربول للتعاقد مع مهاجم جديد، ليكون بديلا لروبرتو فيرمينو خاصة في ظل الاعتماد على ديفوك أوريجي كجناح.
وأضافت الصحيفة أنه يمكن أن يعود المهاجم الإنجليزي الشاب لصفوف سوانزي سيتي على سبيل الإعارة لمدة موسم، بعدما لعب معهم في الشامبيونشيب بداية من يناير الماضي وحتى نهاية الموسم.
وشارك المهاجم صاحب ال20 عاما في 22 مباراة رفقة سوانزي سيتي سجل خلالها 11 هدفا، قبل أن يعود قبل انطلاق الموسم الجديد لصفوف ليفربول، ليشارك في هزيمة الفريق أمام آرسنال في نهائي الدرع الخيرية ويهدر ركلة الجزاء التي أضاعت اللقب.
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