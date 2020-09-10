مروان هدهودي أول صفقات الرجاء في الميركاتو الصيفي

أعلن نادي الرجاء الرياضي البيضاوي المغربي تعاقده بشكل رسمي مع المدافع الدولي “مروان هدهودي” لثلاث سنوات في صفقة انتقال حر، ليصبح بذلك أول صفقات الرجاء في الميركاتو الصيفي الحالي.

ونشرت إدارة الرجاء بيان رسمي بموقع النادي على الانترنت جاء فيه “وقع صباح اليوم اللاعب مروان الهدهودي عقدًا احترافيًا بموجبه سوف يلتحق بصفوف النادي بدءًا من الموسم الرياضي المقبل 2020/2021 وذلك لثلاثة مواسم رياضية قادمة”.

وأضاف البيان “يتمنى نادي الرجاء الرياضي مسيرة موفقة لمروان الهدهودي في مختلف المسابقات الرياضية مع النادي خلال المواسم المقبلة”.

من هو مروان هدهودي؟

مروان هدهودي هو لاعب كرة قدم مغربي محترف. ولد عام 1992 بمدينة الدار البيضاء، يبلغ طوله 190 سم، ويلعب في مركز قلب الدفاع.

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يعد مروان الهدهودي خريج مدرسة نادي الرجاء البيضاوي المغربي ولاعب للمنتخب الوطني المحلي المغربي لكرة القدم، ويشغل مركز مدافع أوسط.

ونشأ مروان في مدرسة نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم وترعرع في جميع الفئات العمرية في النادي قبل أن يخرج للبحث عن دقائق للمشاركة أكثر في أندية مغربية أخرى بسبب المنافسة الكبيرة في الفريق الأول للقلعة الخضراء.

ووقع مروان هدهودي في صفوف نادي الرجاء خلال الميركاتو الصيفي الجاري في صفقة انتقال مجانية بعد نهاية عقده مع آخر فريق مثله اللاعب بالدوري المغربي وهو ” الدفاع الحسني الجديدي “.