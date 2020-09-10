الميركاتو الصيفي | ناصر الشاذلي يرحل إلى الدوري التركي

وقع نادي اسطنبول باشاك شهير التركي مع الدولي البلجيكي “ناصر الشاذلي” لمدة عامين قادماً من موناكو الفرنسي.

وأعلن النادي التركي على الصفقة عبر موقع النادي على الانترنت وقال في بيان رسمي: “وقع نادينا عقدًا لمدة عامين مع لاعب كرة القدم الدولي البلجيكي ناصر الشاذلي، قادمًا من صفوف من موناكو.”

وأضاف البيان :” حضر نواب الرئيس مسعود ألتان ومصطفى سارال والرئيس التنفيذي مصطفى أروجوت حفل توقيع لاعب الجناح الأيسر”.

وختم البيان : ” الشاذلي، الذي لعب في أندية أوروبية مهمة طوال مسيرته، سيرتدي القميص رقم 11 في نادينا. نرحب بناصر الشاذلي في عائلتنا ونتمنى لهم التوفيق مع قميصنا البرتقالي والأزرق”.

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يذكر أن صفقة الشاذلي هي الرابعة لبطل الدوري التركي الممتاز خلال الموسم الماضي في الميركاتو الصيفي الجاري بعد “حسن علي كالديريم” لاعب فنربخشة السابق والنيجيري”اوزبيكي اوكو نشكو” القادم من بيراميدز والبرازيلي “رافائيل دا سيلفا” القادم من ليون الفرنسي.

ولعب ناصر الشاذلي لأندية تفينتي الهولندي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي وويست بروميتش ألبيون وأندرلخت البلجيكي قبل أن يحط الرحال في موناكو الفرنسي الذي يلعب له منذ صيف 2018.

وجدير بالذكر أن ناصر الشاذلي ذو الأصول المغربية يلعب للمنتخب البلجيكي حيث شارك في 59 مباراة سجل خلالها 8 أهداف. كما شارك مع كتيبة المدرب الاسباني “روبرتو مارتينيز” في نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا.

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