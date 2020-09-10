رياضة | الأهلي يرصد 2 مليون دولار لحسم صفقة القاطرة البشرية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يرصد 2 مليون دولار لحسم صفقة القاطرة البشرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن وجود رغبة من جانب النادي الأهلي، للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت التقارير، أن سفيان رحيمي مهاجم الرجاء البيضاوي، بات على رأس اهتمامات المارد الأحمر، من أجل تدعيم صفوفه بالموسم الجديد.

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وأضافت: "الأهلي تواصل مع اللاعب بالفعل، وينوي تقديم عرض على ناديه للحصول على توقيعه مقابل 2 مليون دولار، لإتمام الصفقة".

وتم طرح اسم سفيان رحيمي على لجنة الكرة في الاهلي من جانب أحد وكلاء اللاعبين للتعاقد معه من أجل تعويض رحيل رمضان صبحي إلى بيراميدز سبورت، بالموسم الجديد.

ويجيد رحيمي، اللعب في مركز الجناح الأيسر وهو ما يعوض رحيل رمضان صبحي، الذي رحل بشكل رسمي هذا الصيف إلى بيراميدز بسبب العرض المالي الكبير الذي تلقاه.