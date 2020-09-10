رياضة | مفاجأة بشأن انتقال نجم ريال مدريد إلى الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة بشأن انتقال نجم ريال مدريد إلى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الكولومبي خيمس رودريجيز نجم ريال مدريد الإسباني رحل عن صفوف الملكي مجانًا وانتقل إلى إيفرتون الإنجليزي.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن إيفرتون كان قد أعلن رسميًا منذ عدة أيام عن التعاقد مع خيمس رودريجيز البالغ من العمر 29 عامًا بعقد لمدة موسمين مع بند خيار التجديد لموسم ثالث.

Advertisements

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد ترك النجم الكولومبي ينتقل إلى إيفرتون مجانًا على الرغم من أن عقده ينتهي في 2021.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن قرار ريال مدريد بترك رودريجيز يرحل مجانًا يعود إلى رغبة الملكي في التخلص من النجم الكولومبي وراتبه كما أن رودريجيز أراد الرحيل بسبب خروجه من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد كشفت في الآونة الأخيرة أن الصفقة كلفت خزائن إيفرتون حوالي 25 مليون يورو.