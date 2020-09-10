رياضة | عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق الأحمر لمواجهة نظيره الإسماعيلي والمقرر لها مساء غد الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الفريق الأحمر ظهور محمود عبد المنعم "كهربا" بعد انتهاء إيقافه، وعمرو السولية بعد التعافي من الإصابة اتي تعرض لها مؤخرًا.

وضمت القائمة كلا من :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير

خط الدفاع : أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - محمود وحيد

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج - حمدي فتحي - عربي بدر - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جونيور أجاي - جيرالدو دا كوستا - محمود عبد المنعم "كهربا"

خط الهجوم : أليو بادجي - مروان محسن.

ترتيب الدوري المصري :-