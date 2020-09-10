رياضة | عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق الأحمر لمواجهة نظيره الإسماعيلي والمقرر لها مساء غد الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وشهدت قائمة الفريق الأحمر ظهور محمود عبد المنعم "كهربا" بعد انتهاء إيقافه، وعمرو السولية بعد التعافي من الإصابة اتي تعرض لها مؤخرًا.
وضمت القائمة كلا من :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير
خط الدفاع : أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - محمود وحيد
خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج - حمدي فتحي - عربي بدر - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جونيور أجاي - جيرالدو دا كوستا - محمود عبد المنعم "كهربا"
خط الهجوم : أليو بادجي - مروان محسن.
ترتيب الدوري المصري :-
1- الأهلي 68 نقطة.
2- الزمالك 51 نقطة.
3- بيراميدز 45 نقطة.
4- المقاولون العرب 44 نقطة.
5- الاتحاد السكندري 35 نقطة.
6- سموحة 32 نقطة.
7- إنبي 32 نقطة.
8- مصر المقاصة 30 نقطة.
9- الإنتاج الحربي 30 نقطة.
10- الإسماعيلي 30 نقطة.
11- الجونة 28 نقطة.
12- وادي دجلة 27 نقطة.
13- حرس الحدود 26 نقطة.
14- طلائع الجيش 26 نقطة.
15- أسوان 25 نقطة.
16- المصري 25 نقطة.
17- إف سي مصر 18 نقطة.
18- طنطا 17 نقطة.