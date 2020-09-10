رياضة | المصري البورسعيدي يحقق فوزًا مثيرًا على بيراميدز في الدوري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر المصري البورسعيدي يحقق فوزًا مثيرًا على بيراميدز في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويُدين المصري بهذا الفوز الغالي والثمين، إلى لاعبه الفسلطيني محمود وادي، والذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 12 في الشوط الأول من عمر اللقاء.
رفع المصري رصيده بهذا الفوز عند النقطة 21 في المركز الخامس عشر، فيما توقف رصيد بيراميدز عند النقطة 45 في المركز الثالث.
ترتيب الدوري بعد فوز المصري :-
1- الأهلي 68 نقطة.
2- الزمالك 51 نقطة.
3- بيراميدز 45 نقطة.
4- المقاولون العرب 44 نقطة.
5- الاتحاد السكندري 35 نقطة.
6- سموحة 32 نقطة.
7- إنبي 32 نقطة.
8- مصر المقاصة 30 نقطة.
9- الإنتاج الحربي 30 نقطة.
10- الإسماعيلي 30 نقطة.
11- الجونة 28 نقطة.
12- وادي دجلة 27 نقطة.
13- حرس الحدود 26 نقطة.
14- طلائع الجيش 26 نقطة.
15- أسوان 25 نقطة.
16- المصري 25 نقطة.
17- إف سي مصر 18 نقطة.
18- طنطا 17 نقطة.