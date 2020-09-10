رياضة | صفقة الأهلي المنتظرة.. ماذا قدم "البلايلي" مع الترجي وأهلي جدة ومنتخب الجزائر؟

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة الأهلي المنتظرة.. ماذا قدم "البلايلي" مع الترجي وأهلي جدة ومنتخب الجزائر؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع الدولي الجزائري يوسف بلايلي جناح فريق أهلي جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف المارد الأحمر في الموسم الجديد.

وحسبما ذكرت قناة "الهداف" الجزائرية، فإن النادى الأهلى المصرى، تقدم بعرض لضم النجم الجزائرى يوسف بلايلى، خلال الميركاتو الصيفي الحالي مقابل 2.5 مليون يورو، مؤكدة أن اللاعب يرحب بالإنتقال للدوري المصري خلال الموسم المقبل بعد المفاوضات التي دارت بين مسئولي القلعة الحمراء ووالده مؤخرا.

يوسف بلايلي من مواليد 14 مارس لعام 1992، ويبلغ طوله 1.82 سم، ويجيد اللعب في مراكز الجناح الأيسر والأيمن وخط الوسط المهاجم، وتصل قيمته التسويقية وفقا لموقع ترانسفير ماركت 2.40 مليون يورو.

بدأ النجم الجزائري مسيرته الكروية مع فريق شباب أهلي برج بوعريريج في عام 2009 ، قبل انتقاله لناديق مولودية وهران بين عامي 2010 و2012، وخطف أنظار الترجي التونسي الذي تعاقد معه لتدعيم هجوم الفريق واستمر معه لمدة موسمين، وتوج معه بالدوري التونسي، ثم انتقل لفريق اتحاد العاصمة الجزائري عام 2014.

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تعرض البلايلي للإيقاف لمدة 4 سنوات بعد ثبوت تعاطيه المنشطات مع اتحاد العاصمة ولكن تم تخفيف العقوبة لمدة عامين، وعاد لممارسة كرة القدم مجددا موسم 2016 – 2017 عبر بوابة نادي آنجيه الفرنسي ولكنه لم يستمر معه سوي عام واحد وعاد بعدها للترجي التونسي مجددا واستمر معه حتي 2019 ثم انتقل لنادي أهلي جدة السعودي الصيف الماضي.

خاض البلايلي 103 مباراة خلال مشواره مع الترجي التونسي، بإجمالي دقائق لعب فعلية 7678 دقيقة، وسجل 21 هدفا، وصنع لزملائه 37 هدفًا، وحصل على 21 بطاقة صفراء، وتعرض للطرد مرة وحيدة، وحصل مع الفريق على الدوري التونسي "4 مرات" ، ودوري أبطال إفريقيا "مرتين"، وكأس السوبر التونسي "مرة وحيدة".

بينما شارك في 18 مباراة مع أهلي جدة السعودي وسجل 5 أهداف وصنع 3 أهداف أخري، وحصل على 4 بطاقات صفراء، ولم يحقق أي بطولة مع الفريق.

وشارك يوسف البلايلي في 18 مباراة دولية مع منتخب الجزائر (8 ودية – 6 في تصفيات أمم إفريقيا – 4 في كأس أمم إفريقيا)، وسجل 5 أهداف وصنع مثلها وحصل على بطاقتين صفراء، وساهم في تتويج محاربي الصحراء بكأس أمم إفريقيا 2019 التي استضافتها مصر.