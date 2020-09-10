رياضة | الكشف عن جدول مواعيد مباريات كأس العالم لليد 2021

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن جدول مواعيد مباريات كأس العالم لليد 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الدولي لكرة اليد اليوم الخميس 10 سبتمبر رسميا عن جدول مواعيد مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال النسخة السابعة والعشرين.

وستقام مباريات دور المجموعات من بطولة كأس العالم لكرة اليد بين يومى 13 و19 يناير بينما يبدأ الدور الرئيسى وكأس الرئيس يوم 20 يناير وحتى يوم 25 يناير في مصر.

يذكر أن مصر تتواجد في المجموعة السابعة من مجموعات بطولة كأس العالم لليد رفقة كل من منتخب السويد والتشيك والمتأهل من أمريكا الجنوبية.

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات كأس العالم لكرة اليد: