رياضة | تعرف على مواعيد منتخب مصر في كأس العالم لكرة اليد 2021

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على مواعيد منتخب مصر في كأس العالم لكرة اليد 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الدولي لكرة اليد عن مواعيد مباريات النسخة 27 من بطولة كأس العالم لكرة اليد والمقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 13 وحتي 31 يناير من العام المقبل 2021، وبمشاركة 32 منتخبًا للمرة الأولي في تاريخ البطولة.

وأوقعت قرعة مونديال كرة اليد منتخب مصر في المجموعة السابعة بالبطولة مع منتخبات (السويد – التشيك – ممثل أمريكا الجنوبية)، وجاءت مواعيد مباريات منتخب الفراعنة بالبطولة كالتالي:-

مرحلة المجموعات:

ستقام مباريات مرحلة المجموعات من 13 وحتي 19 يناير، حيث يفتتح منتخب مصر مشواره بمواجهة ممثل أمريكا الجنوبية يوم 13 يناير، ثم يلتقي في الجولة الثانية مع منتخب التشيك يوم 16 من الشهر نفسه، بينما يواجه في الجولة الثالثة منتخب السويد يوم 18، وستقام مباريات المجموعة على صالة ستاد القاهرة.

الدور الرئيسي:

في حالة صعود منتخب مصر للدور الرئيسي ستقام مباريات هذا الدور في الفترة من 20 يناير وحتي 25 من الشهر نفسه، ويشارك في هذه المرحلة الـ24 منتخبًا المتأهلين من الدور الأول للبطولة.

كأس الرئيس:

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بينما ستقام مباريات كأس الرئيس والذي يشارك فيها المنتخبات الثمانية التي لم تصعد للدور الرئيسي بالبطولة العالمية، وستقام مبارياتها في الفترة من 21 يناير وحتي 27 من الشهر نفسه لتحديد البطل.

دور الثمانية:

أما مباريات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد ستقام يوم 27 يناير 2021.

الدور نصف النهائي:

ستقام مباريات الدور نصف النهائي لمونديال كرة اليد يوم 29 من شهر يناير.

نهائي المونديال:

ستقام المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة اليد يوم 31 يناير على صالة ستاد القاهرة الرياضي.