رياضة | شوبير يفجر مفاجأة جديدة بشأن جوائز "كاف"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر شوبير يفجر مفاجأة جديدة بشأن جوائز "كاف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مصير حفل جوائز الإتحاد الإفريقي "كاف" للأفضل في القارة السمراء لعام 2020.

وأعلن "شوبير" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" إلغاء حفل جوائز الاتحاد الإفريقي للأفضل في القارة السمراء خلال عام 2020 حيث كتب: "إلغاء جوائز الكاف هذا الموسم".

يذكر أن حفل الأفضل في إفريقيا اقيم العام الماضي في الغردقة وفاز نجم منتخب السنغال وليفربول الإنجليزي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019.

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واجتمع المكتب التنفيذي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف اليوم الخميس، واتخذ عدة قرارات هامة من بينها تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية للنصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

وحدد الكاف يومي١٧ و١٨ أكتوبر المقبل موعدا لمباراتي ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، فيما ستقام مباراة العودة ٢٣ و٢٤ من نفس الشهر ثم النهائي ٦ نوفمبر.

بينما تقرر إقامة نصف نهائي الكونفيدرالية يومي ١٩ و٢٠ اكتوبر والنهائي يوم ٢٧ من نفس الشهر.