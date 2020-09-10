رياضة | 4 بطولات جديدة في عالم كرة المضرب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 4 بطولات جديدة في عالم كرة المضرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف اتحاد اللاعبين المحترفين للكرة الصفراء اليوم الخميس، إنه سيتم إضافة 4 بطولات جديدة إلى مسابقاته في الفترة من الآن وحتى نهاية العام الجاري.

وتستضيف مدينة كولونيا الألمانية بطولتين متتالتيين من فئة 250 نقطة على ملاعب صلبة داخل قاعات، بينما تستضيف سردينيا الإيطالية بطولة على ملاعب رملية بالإضافة لبطولة أخرى داخل القاعات في نور سلطان بكازاخستان.

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وحصلت هذه البطولات على رخصة لعام واحد بعد أن وفر اتحاد اللاعبين المحترفين فرصة جني المال ونقاط التصنيف في أعقاب فترة العزل الشامل بسبب فيروس كورونا.

وستقام البطولات الأربع بشرط اتباع إجراءات صحة وسلامة صارمة وتلبية متطلبات السفر الدولي وبطولات اتحاد اللاعبين المحترفين.

وتبدأ البطولة الأولى في كولونيا يوم 12 أكتوبر المقبل وهو اليوم نفسه الذي يشهد انطلاق بطولة سردينيا على ملاعب رملية. وتنطلق بطولة أستانا المفتوحة في نور سلطان في الـ26 من الشهر ذاته.