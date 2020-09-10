شكرا لقرائتكم خبر عن فليم وثائقي يعرض إنجازات فرناندو توريس مع منتخب إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عرض المهاجم الإسباني المعتزل، فرناندو توريس، فيلمًا وثائقيًا عن حياته ومسيرته الكروية المختلفة الذي قضاها بعدد من قمصان الأندية الأوروبية الكبرى سواء في الدوري الإنجليزي والإسباني أو مع منتخب بلاده.
واستعرض اللاعب مسيرته في أتلتيكو مدريد، والفترة التي قضاها في إنجلترا مع ليفربول وتشيلسي، بالإضافة إلى المدة القصيرة في ميلان بإيطاليا ثم عودته إلى الأتلتي، وكذلك اعتزاله والمرحلة الناجحة مع المنتخب الوطني الذي توج معه بكأس العالم 2010 وكأس أوروبا عامي 2008 و2012.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
100,403
-
تعافي
80,689
-
وفيات
5,577
كانت هذه تفاصيل خبر فليم وثائقي يعرض إنجازات فرناندو توريس مع منتخب إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.