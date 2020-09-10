اخبار الرياضه

فليم وثائقي يعرض إنجازات فرناندو توريس مع منتخب إسبانيا

0 نشر
محمد طلعت داود 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فليم وثائقي يعرض إنجازات فرناندو توريس مع منتخب إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عرض المهاجم الإسباني المعتزل، فرناندو توريس، فيلمًا وثائقيًا عن حياته ومسيرته الكروية المختلفة الذي قضاها بعدد من قمصان الأندية الأوروبية الكبرى سواء في والإسباني أو مع منتخب بلاده.

واستعرض اللاعب مسيرته في أتلتيكو مدريد، والفترة التي قضاها في إنجلترا مع وتشيلسي، بالإضافة إلى المدة القصيرة في ميلان بإيطاليا ثم عودته إلى الأتلتي، وكذلك اعتزاله والمرحلة الناجحة مع المنتخب الوطني الذي توج معه بكأس العالم 2010 وكأس أوروبا عامي 2008 و2012.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    Advertisements

    100,403

  • تعافي

    80,689

  • وفيات

    5,577

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فليم وثائقي يعرض إنجازات فرناندو توريس مع منتخب إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا