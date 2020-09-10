شكرا لقرائتكم خبر عن فليم وثائقي يعرض إنجازات فرناندو توريس مع منتخب إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عرض المهاجم الإسباني المعتزل، فرناندو توريس، فيلمًا وثائقيًا عن حياته ومسيرته الكروية المختلفة الذي قضاها بعدد من قمصان الأندية الأوروبية الكبرى سواء في الدوري الإنجليزي والإسباني أو مع منتخب بلاده.

واستعرض اللاعب مسيرته في أتلتيكو مدريد، والفترة التي قضاها في إنجلترا مع ليفربول وتشيلسي، بالإضافة إلى المدة القصيرة في ميلان بإيطاليا ثم عودته إلى الأتلتي، وكذلك اعتزاله والمرحلة الناجحة مع المنتخب الوطني الذي توج معه بكأس العالم 2010 وكأس أوروبا عامي 2008 و2012.