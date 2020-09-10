شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يخطط لطرد جاريث بيل من «سنتياجو برنابيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدت إرادة ريال مدريد الإسباني استعدادها لدفع نصف راتب جاريث بيل السنوي للتخلص من خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية خاصة في ظل خروجه من حسابات زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد. ووفقًا لموقع صحيفة «ديلي تليجراف»، فأن النادي الإسباني حامل لقب «لاليجا» سيقدم عرضًا رسميًا للاعب الويلزي خلال الفترة المقبلة القليلة مقابل رحيله في فترة الانتقالات الصيفية على أن يحصل على نصف راتبه السنوي في النادي الملكي من أجل الرحيل لا سيما أنه يتقاضى 14 مليون يورو سنويًا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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