شكرا لقرائتكم خبر عن هانز فليك يحبط محاولات خطف ألكانتارا وألابا من بايرن ميونيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحبط هانز فليك، المدير الفني الألماني لفريق بايرن ميونيخ محاولات خط نجميه، تياجو ألكانتارا وديفيد ألابا، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، متمسكا بتواجدهما خلال الفترة المقبلة داخل صفوف البافاري. ووفقا لموقع «بيلد» الألماني، فأن المدرب الألماني يسعى لتجديد عقد الثنائي خلال الفترة المقبلة لضمان بقائهما في صفوف البايرن، وقطع الطريق على رحيلهما إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، أو انتقال ألكانتارا لصفوف ليفربول الإنجليزي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هانز فليك يحبط محاولات خطف ألكانتارا وألابا من بايرن ميونيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.