تعرف على ترتيب مباريات مصر بمونديال اليد.. ومواعيد الدور الأول بالكامل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الموقع الرسمى لبطولة كأس العالم لكرة اليد التى ستسضيفها مصر 2021 فى يناير القادم مواعيد مباريات الدور الأول للمجموعات الثمانية التى ستقام على 4 صالات مختلفة استاد القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر وبرج العرب. ويفتتح منتخب مصر لقاءاته مع المتأهل من أمريكا الجنوبية يوم 13 يناير ثم التشيك يوم 16 وأخيرا السويد يوم 18 من نفس الشهر، وفقا لاختيار الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة المدير الفنى الإسبانى جارسيا، حيث أعطى الاتحاد الدولى فى هذه النسخة الحرية للبلد المستضيف اختيار ترتيب المباريات التى ستخوضها فى الدور الأول. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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