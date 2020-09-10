شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يلغي تدريبات السباحة لصيانة مجمع «أحمد مرتضى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور وليد سامي رئيس قطاع مدارس السباحة بنادي الزمالك، عن مواعيد التدريبات المقررة اليوم الخميس بمقر القلعة البيضاء. وأضاف سامي، أن تدريبات مدارس السباحة اليوم ستبدأ من الساعه الرابعه عصرا وحتى الثامنه مساء، مشيرا إلى أنه سيتم فقط إلغاء موعد التدريب من الثامنة مساء وحتى التاسعة مساء نظرا لأعمال الصيانة بمجمع ملاعب أحمد مرتضى. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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