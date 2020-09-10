شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من الزمالك علي تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مسؤولو نادي الزمالك التزامهم بأي قرار رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بشان مباراتي دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وكان الاتحاد الأفريقي أعلن رسمياً تأجيل مباراة الزمالك والرجاء إلي منتصف أكتوبر المقبل بشكل مراعاة لظروف انتشار فيروس كرورونا في المغرب. وأعلنت إدارة الزمالك برئاسة مرتضي منصور، استعداداً المارد الأبيض لخوض مباراتي نصف النهائي في أي وقت وأي مكان والالتزام بالموعد الجديد وتأجيل السفر إلي الدار البيضاء إلا أن تأجيل المباريات يؤكد صحة موقف الزمالك في اعتراضه علي عودة الدوري العام. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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