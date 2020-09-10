شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتفل بعيد ميلاد طارق يحيي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل الحساب الرسمي لنادي الزمالك على «انستجرام» بعيد ميلاد نجم القلعة البيضاء، ورئيس قطاع الناشئين بالنادى، طارق يحيي.

ونشر الحساب صورة لنجم الزمالك الأسبق، وقال، «‏يوَافق اليَوم عيد ميلاد أحد أبرز نجومنا على مر التاريخ؛ طارق يحيى.. كل عام وأنت بخير».

وشارك طارق يحيي مع الزمالك كجناح أيسر للقلعة البيضاء، وبدأ مشواره مع الساحرة المستديرة وهو في الـ19 من عمره بانضمامه لأحد أندية كفر الشيخ مسقط رأسه، وسنحت له فرصة للعب أمام الزمالك واستغلها بتقديم مستوى طيب.