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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باتشواي يجتاز الفحص الطبي في كريستال بالاس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020
أفادت شبكة سكاي سبورتس أن اللاعب ميتشي باتشواي اجتاز الفحص طبي في نادي كريستال بالاس قبل انضمامه إلى نادي جنوب لندن على سبيل الإعارة من تشيلسي.
وذلك بعد أن أجرى بالاس محادثات مع تشيلسي بشأن إعادة المهاجم البلجيكي إلى سيلهورست بارك على سبيل الإعارة لمدة موسم.
باتشواي، الذي ينتهي عقده الصيف المقبل، من المقرر أن يوقع تمديدًا لمدة 12 شهرًا لصفقته الحالية مع تشيلسي.
وستكون فترة إعارة ثانية إلى سيلهورست بارك في ثلاثة مواسم للاعب البالغ من العمر 26 عامًا، الذي سجل ستة أهداف في 13 مباراة في النصف الثاني من موسم 2018/2019.
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