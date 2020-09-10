باتشواي يجتاز الفحص الطبي في كريستال بالاس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن اللاعب ميتشي ​باتشواي​ اجتاز الفحص طبي في نادي ​كريستال بالاس​ قبل انضمامه إلى نادي جنوب لندن على سبيل الإعارة من ​تشيلسي​.

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وذلك بعد أن أجرى بالاس محادثات مع تشيلسي بشأن إعادة المهاجم البلجيكي إلى سيلهورست بارك على سبيل الإعارة لمدة موسم.

باتشواي، الذي ينتهي عقده الصيف المقبل، من المقرر أن يوقع تمديدًا لمدة 12 شهرًا لصفقته الحالية مع تشيلسي.

وستكون فترة إعارة ثانية إلى سيلهورست بارك في ثلاثة مواسم للاعب البالغ من العمر 26 عامًا، الذي سجل ستة أهداف في 13 مباراة في النصف الثاني من موسم 2018/2019.