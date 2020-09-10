شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيورنتينا يؤكد أنه خارج السباق للتعاقد مع توريرا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020 أكّد دانييلي برادي، المدير الرياضي في نادي ​فيورنتينا​ الايطالي، أن النادي بات خارج السباق للتعاقد مع لاعب خط وسط نادي ​أرسنال​ والدولي الأوروغواياني ​لوكاس توريرا​ Lucas Torreira.

وقال براديلي في تصريحات نشرها موقع فوتبول إيطاليا: "توريرا لاعب ممتاز، لكن خط الوسط في الفريق حاليا مُكتمل، لسنا مهتمين بمتابعة اللاعب". وراى الموقع أن الطريق بات مفتوحا لنادي تورينو من أجل التعاقد مع اللاعب الذي لعب في السابق مع سامبدوريا قبل الإنتقال إلى أرسنال في الميركاتو الصيفي لعام 2019.

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