بيليغريني سيواصل مسيرته مع يوفنتوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020

كشفت تقارير صحف إيطالية، أن ​يوفنتوس​ قرر الابقاء على لوكا ​بيليغريني​ في الموسم الجديد، بعدما اكتسب ثقة المدرب أندريا ​بيرلو​.

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بيليغريني انضم إلى يوفنتوس في الصيف الماضي قادمًا من روما، لكن البيانكونيري قرر إعارته إلى كالياري خلال موسم 2019/2020.

ووفقاً لصحيفة "توتو يوفي" الإيطالية، فان بيرلو قرر الاعتماد على بيليغريني في الموسم المقبل وعدم دخوله في أي صفقة تبادلية، ورفض إعارته لأي من الأندية.

وشددت الصحيفة أن بيليغريني سيكون لاعبًا متعدد الأدوار مع بيرلو الذي يتطلع لتكوين تشكيلة مثالية للموسم الجديد.