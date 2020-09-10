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فاتي يقترب من تجديد عقده مع برشلونة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020

أفادت صحيفة ذا صن البريطانية أن لاعب ​برشلونة​ ​أنسو فاتي​ على وشك توقيع عقد جديد مع النادي يتضمن بند جزاء بقيمة 365 مليون جنيه إسترليني.

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يُذكر أن النجم البالغ من العمر 17 عامًا، المولود في غينيا بيساو، وافق على عقد جديد طويل الأمد يبقيه في الكامب نو.

وتأتي هذه الخطوة بعد إنتهاء الخلاف بين النجم ليونيل وإدارة نادي برشلونة، بعد موافقة الأرجنتيني على البقاء في النادي الإسباني.

ويظهر بقاء فاتي في الفريق، على الرغم من اهتمام مانشستر يونايتد، أن النادي لا يزال موضع جذب كبير للاعبين ولديه مخطط للمستقبل.

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