مودريتش يتحدث عن بايل ورونالدو ويختار اللاعب الذي يستحق الكرة الذهبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020

خلال حوار مطول للاعب ريال مدريد لوكا ​مودريتش​ تحدث فيه عن الازمة التي يمر فيها زميله في الفريق غاريث بايل وعن اللعب بجوار لاعب الريال السابق واليوفنيوس الحالي البرتغالي كريستيانو ​رونالدو​.



وفيما خص الازمة التي يمر بها بايل قال مودريتش: "لعبت الى جانب بايل 12 عاما تقريبا لكن الوضع بينه وبينالنادي صعب جدا".

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واضاف: "بايل شخص ببالغ ويستطيع ان يتخذ القرار الصحيح واطالبه بتحديد هدفه ووجهته المقبلة ويقرر ما يريد ان يفعله، لأنني ما زلت أعتبره لاعبا رائعا وما زال لديه الكثير ليقدمه سواء في ريال مدريد أو مع أي ناد آخر".

وبعد الحديث عن بايل انتقل الكرواتي للحديث عن البرتغالي كريستيانو رونالدو ورحيله عن مدريد حيث قال: "اللعب معه كان أمرا رائعا لعبنا سويا 7 سنوات في الملكي فزنا بالعديد من الالقاب وهو لاعب يصنع الفارق دائما بسبب شخصيته حتى ولو لم يكن الفريق بيومه".

وتابع: "حين رحيله اخذنا بعض الوقت لنتكيف على طريقة لعب جديدة والاعتماد على الاداء الجماعي وهذا ما نقوم به منذ عامين ولكن حين تتعقد الامور يكون الفريق بحاجة الى لاعب مثله لإنهاء مثل تلك المباريات الصعبة".