تقارير: الابا يضع بايرن ميونيخ في موقف محرج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020

كشفت تقارير صحف المانية، أن مفاوضات تجديد العقد بين ​بايرن ميونيخ​ وظهير الفريق دافيد ​الابا​ لا تسير على ما يرام.



وينتهي عقد صاحب الـ27 عامًا في صيف 2021، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حتى الان.

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وبحسب صحيفة "كيكر" الألمانية، فان النادي البافاري لم يتوصل لاتفاق حتى الآن مع وكيل اللاعب حول تجديد العقد، بسبب مطالب الابا.

وكيل الابا، بيني زافي، يطالب بايرن ميونيخ بعقد مدته 5 سنوات، مقابل راتب سنوي يصل الى 25 مليون يورو، اي 125 مليون يورو على 5 سنوات.

واضافت الصحيفة أن البايرن يرى بأن عقد 5 سنوات سيكون كبيرًا بهذا المبلغ، ويحاول تخفيضه.