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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقارير: الابا يضع بايرن ميونيخ في موقف محرج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020
كشفت تقارير صحف المانية، أن مفاوضات تجديد العقد بين بايرن ميونيخ وظهير الفريق دافيد الابا لا تسير على ما يرام.
وينتهي عقد صاحب الـ27 عامًا في صيف 2021، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حتى الان.
وبحسب صحيفة "كيكر" الألمانية، فان النادي البافاري لم يتوصل لاتفاق حتى الآن مع وكيل اللاعب حول تجديد العقد، بسبب مطالب الابا.
وكيل الابا، بيني زافي، يطالب بايرن ميونيخ بعقد مدته 5 سنوات، مقابل راتب سنوي يصل الى 25 مليون يورو، اي 125 مليون يورو على 5 سنوات.
واضافت الصحيفة أن البايرن يرى بأن عقد 5 سنوات سيكون كبيرًا بهذا المبلغ، ويحاول تخفيضه.
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