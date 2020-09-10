شكرا لقرائتكم فرج عامر يكشف عن موقفه من عقوبة الانضباط ويطالب الجبلاية بالعدالة الكروية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة، عن موقفه من العقوبة التى وقعتها عليه لجنة الانضباط موجهاً رسالة للجنة الخماسية المكلفة بإدارة إتحاد الكرة ، وقال فرج عامر فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر أذاعة أون سبورت إف إم :"سموحة سيواجه فريق كبير الليلة لديه لاعبين مميزين فى مختلف المراكز سواء المحليين أو الاجانب ولكننا فريق كبير أيضاً والمباراة دائماً تذهب نقاطها لمن يجتهد ويركز فى الملعب ولدينا مدرب لديه طموح كبير".

وتابع رئيس سموحة :"استمرار أحمد ناجى فى منصب مدرب الحراس إضافة كبيرة لسموحة فهو مدرب كبير ، وحمادة صدقى بحبه وبحترمه وليه مكانة كبيرة فى قلبى ، ومش معنى أنه مشى أنه مدرب وحش المقاصة ودجلة جابوا ايهاب جلال وبابا فاسيلو وغيروا نتائجهم تماماً ، وحمادة صدقى نفسه مكنش عجبه نتائج الفرقة بعد 8 شهور من وجوده"

وعن عقوبة لجنة الانضباط قال فرج عامر :"مش هنكر انزعجت جدا منها ولكن هدفعها لانى بحترم القانون والنظام وقبلهم بحترم نفسى ، وانا لما اتكلمت كنت بنتقد من أجل الصالح العام ، تحدثت عن تقنية الفار ولم أتطاول أو أشكك فى أحد وتكلمت بشكل موضوعى مثل كثيرون مثلى ، تحدثت عن البناء والتقدم وأشادت باللجنة الخماسية لكن قولت محتاجين تطوير التحكيم وتطوير استخدام الفار وضرورة وجود تطبيق عدالة رياضية وكروية لانها غير موجودة بالقدر الكافى "

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ويضيف رئيس سموحة :"ننتقد من أجل تطوير الكرة المصرية ورفع ثمن سلعة الدوري المصرى وبالتالى ارتفاع القيمة التسويقية ، وانا بتقبل النقد بيقولوا عليا بغير المدربين كتير ومش بزعل ، حقهم كل واحد ليه وجهة نظر ، أنا مسئول عن نادى ولازم أحقق نتائج كويسة".

ويلتقى في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، فريقا الزمالك وسموحة علي استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الـ 26 للدوري، ويسعي كلا الفريقين لحصد نقاط المباراة الثلاثة في ظل المنافسة الساخنة بين الزمالك وبيراميدز علي المركز الثاني، فيما يري فريق سموحة ان الفوز في مباراة اليوم يعيد الفريق لمساره الطبيعي بعد سلسلة من النتائج السلبية ادت الي رحيل حمادة صدقي وتولي احمد سامي القيادة الفنية للفريق بداية من مباراة اليوم.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لزمالك جلسة سريعة مع اللاعبين في المعسكر ببرج العرب وجاءت الجلسة في حضور الجهاز المعاون، حيث تحدث كارتيرون مع اللاعبين عن أهمية المباراة من أجل مواصلة الانتصارات مطالبا الجميع بالعمل بقوة، مشيدا بهم وتحملهم ضغط الفترة الأخيرة، وأنه على ثقة قوية فيهم جميعا، فيما يري المدير الفني الفرنسي استمراره في خطة التدوير التي يقوم بها في التشكيل الاساسي للمباريات خاصة في الدوري للحفاظ علي اللاعبين قبل مباراة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا.

ويرفض الجهاز الفني للزمالك المجازفة بإشراك المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق ، في مباراة اليوم بعد اصابته في العضلة الضامة، خاصة لكون اللاعب من العناصر الأساسية التي يعول عليها الجهاز الفني لصناعة الفارق في لقاء الرجاء.