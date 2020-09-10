شكرا لقرائتكم الشوط الأول .. المصري يتفوق على بيراميدز بهدف محمود وادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول بين المصرى البورسعيدى وبيراميدز بتقدم الفريق الساحلى بهدف مقابل للاشئ أحرزه الفلسطيني محمود وادى في الدقيقة 12 من عمر المباراة المقامة بينهما بإستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الـ26 للدورى ، عن طريق كرة عرضية من عمر كمال عبد الواحد سددها أحمد ياسر من داخل منطقة الجزاء مباشرة لترتد من يد المهدى سليمان حارس بيراميدز لتجد محمود وادى الذى لم يجد صعوبة فى إيداعها المرمى.

وأصيب إسلام أبو سليمة مدافع المصرى البورسعيدى فى الدقيقة 37 بعدما ارتطمت قدمه بأرضية الملعب بقوة ولم يستطع اللاعب امتلاك نفسه لينزل على الأرض ويجرى عليه الجهاز الفني بقيادة على ماهر وزملائه نظرا لكثرة الإصابات التي ضربت الفريق منذ عودة المسابقة ، إلا أن الجهاز الطبي طلب من الجهاز الفني ضرورة استبدال اللاعب وهو ما استجاب له المدير الفني سريعا وقام بإشراك أحمد شوشة ، بالإضافة إلى أشراك حسن على بدلا من أحمد ياسر الذى اشتكى من الإصابة أيضا

أعلن على ماهر المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، والكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى لفريق بيراميدز تشكيلى فريقهما ، وضمت تشكيلة المصرى كلا من: أحمد مسعود فى حراسة المرمى أمامه الرباعى من اليمين للشمال إسلام أبو سليمة وعبد الرحمن زين وعمر كمال عبد الواحد وبهاء مجدى وفى الوسط فريد شوقى ومصطفى طيارة وإيزى إيميكا وعمرو موسى وفى الهجوم أحمد ياسر ومحمود وادى

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وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالى: المهدى سليمان فى حراسة المرمى أمامه على جبر وأحمد أيمن منصور وعمر جابر ومحمد حمدى، وفى الوسط إبراهيم حسن وإبراهيم عادل ونبيل عماد دونجا ومحمود حمادة ومحمد فاروق وفى الهجوم جون أنطوى، ويتواجد على مقاعد البدلاء فى المباراة عبد الرحمن أيمن - طارق طه - عبد الله بكرى - احمد توفيق - اسلام عيسي- عمر العيونى - محمد فتحى - دودو الجباس - ايريك تراورى، وخرج من قائمة المباراة عبد الله السعيد ورجب بكار ومحمد عطوة.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى 6 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 41 هدف وتلقت شباكه 27 هدف فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 7 وخسر فى 10 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 26 هدف فيما لايزال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة مع حرس الحدود والاتحاد السكندرى والإسماعيلى.

وطالب الكراوتى انتى تشاتشيتش المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه بإيقاف مسلسل نزيف النقاط لضمان الاستمرار فى ملاحقة الزمالك على المركز الثانى لاسيما أن موقفه فى الاستمرار مع الفريق بات محل غموض كبير حال إستمرار تراجع النتائج، فى المقابل يطمع على ماهر المدير الفنى للمصرى البورسعيدى فى خطف أول فوز له مع الفريق بعد حصد نقطة فى الجولة الماضية للهروب من المطب الصعب الذى يعيشه الفريق.