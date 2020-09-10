شكرا لقرائتكم ريكاردو يدرس تسجيلات الإسماعيلى قبل بدء مهمته عقب مواجهة الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتابع البرازيلى “هيرون ريكاردو” المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى عددا من التسجيلات للدراويش قبل بدء مهمته بصفة رسمية مع الفريق بداية من لقاء المقاولون العرب ، وانضم ريكاردو على رأس القيادة الفنية للدراويش بجانب مخطط الأحمال رودولفو ، فى الجهاز الفنى الذى يضم أحمد العجوز المدرب العام ،القائم بأعمال مدير الكرة ومحمد حمص مدرب الفريق فضلا عن سعفان الصغير مدرب حراس المرمى ، ويتطلع المدرب البرازيلى من خلال التسجيلات للتعرف عن كثب على عناصر الفريق.

وكان ريكاردو قد غادر رفقة أعضاء الفريق لمتابعة مباراته المرتقبة أمام الاهلى من المدرجات والمقرر انطلاقها غدا الجمعة باستاد برج العرب بالاسكندرية لحساب الأسبوع الــ26 بالدورى المحلى.

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قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، منح الفرصة للثنائى أحمد العجوز ومحمد حمص لإدارة مباراة الأهلى فنياً، والمقرر لها مساء غد، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، على أن يكتفى البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى الجديد للدراويش بمشاهدتها من المدرجات على أن يبدأ مهام عمله رسمياً بداية من مواجهة المقاولون العرب المقرر لها الثلاثاء المقبل فى الجولة السابعة والعشرين للمسابقة باستاد الإسماعيلية.

ريكاردو يمتلك سيرة ذاتية مميزة، حيث قاد النادى الإسماعيلى فى ولايتين سابقتين ونجح فى المنافسة على الدورى العام ولعب مباراة فاصلة أمام النادى الأهلى عام ٢٠٠٩، بجانب توليه العديد من الفرق العربية أبرزها الهلال السودانى ومواطنه المريخ والأهلى القطرى .IFrame

وتوجه مجلس إدارة نادى الإسماعيلى بالاعتذار لجماهير ناديه عن سوء النتائج خلال الفترة السابقة مع وعد بمعالجة السلبيات من أجل تحسن النتائج، كما قرر تجميد مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمى وقبول اعتذار الثنائى أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة عقب الخسارة من المقاصة برباعية مقابل هدف فى الجولة السابقة للدورى، كما قرر تعيين أحمد العجوز مدرباً ومديراً للكرة ومحمد حمص مدرباً مع إستمرار سعفان الصغير مدرباً لحراس المرمى فى تشكيل الجهاز الفنى المنتظر الاعلان عنه عقب إتمام التعاقد مع المدرب الاجنبى.