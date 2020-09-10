كل ما تريد معرفته عن مواجهة الإنتاج الحربى وأسوان فى الدوري

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جدة - عمرو شويل يواجه الإنتاج الحربى نظيره أسوان في تمام السادسة مساء اليوم الخميس، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها الإنتاج بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على طنطا بثلاثية دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل أسوان مع سموحة بثلاثة أهداف لكل فريق في نفس الجولة.





*ترتيب الانتاج الحربى وأسوان فى جدول الدوري

الإنتاج الحربى يسكن المركز التاسع بترتيب جدول الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 5 وتعادل في 10 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً.





*تاريخ مواجهات الانتاج الحربى وأسوان

مواجهة اليوم هي السادسة بين الفريقين في مسابقة الدوري، لم يحقق أسوان أي فوز من قبل، حيث فاز الإنتاج ذهابا وإيابا موسم 2015/2016 بنفس النتيجة بهدفين دون رد.

وفي الموسم التالي، تعادلا ذهابا، وإيابا بنفس النتيجة بهدف لكل منهما، يتصدر محمد ناجي جدو، ومحمود فتح الله قائمة هدافي المواجهات برصيد هدفين.

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وفى الدور الاول لدوري هذا الموسم فاز الانتاج الحربى بهدف دون رد سجله محمد عادل فى اللقاء الذى أقيم بالجولة التاسعة على ستاد اسوان فى 20 ديسمبر 2019 .





*مختار يطالب باستمرار نغمة الانتصارات وكشرى يبحث عن نتيجة إيجايبة

مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى طالب لاعبيه بإستمرار نغمة الانتصارات للتقدم في سباق مراكز جدول الدوري لإنهاء الموسم في مركز يستحقه الفريق بعد الهروب من دوامة تراجع النتائج فيما شدد أحمد كشرى المدير الفني لأسوان على لاعبيه ضرورة التمسك بالأمل والتركيز فى اللقاء من أول دقيقة حتى صافرة الحكم للخروج بنتيجة إيجايبة تساهم في إنتشال الفريق من مراكز قاع الجدول.





*التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى وأسوان

ومن المتوقع أن يخوض الإنتاج الحربى المباراة أمام أسوان بتشكيل مكون من :"عامر عامر ومحمود عادل ومحمد بازوكا ومحمود البدرى وأحمد شديد قناوى وعلاء سلامة وغنام محمد ومحمد عادل ومامادو انياس وباسم مرسى ومحمد فييرا".

بينما التشكيل المتوقع لتماسيح النيل أمام الإنتاج الحربى مكون من :" مسعد عوض، محمد جابر ميدو، محمد رزق، محمد عبد المجيد، الحسينى سمير، إبراهيم القاضى، هيثم الفيل، محمد المرسى، أحمد صغيرى، مصطفى دويدار، كريم الطيب".