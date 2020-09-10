اللجنة الأولمبية تعتمد تصنيفات الاتحادات الرياضية

شكرا لقرائتكم اللجنة الأولمبية تعتمد تصنيفات الاتحادات الرياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب تصنيف عدد من الاتحادات الرياضية عن الموسم 2019/2020 من أجل الدعوة لعقد الجمعيات العمومية، والاتحادات التي تم اعتمادها هي السلاح والكاراتية الرياضي والكاراتية التقليدي والملاكمة والخماسي الحديث والشراع الإنزلاق على الماء والوشو كونغ فو والبلياردو والبولينج والقوة والريشة الطائرة والكرة الطائرة البارالمبية والهجن والفروسية.
كان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية قد خاطب الاتحادات الرياضية من أجل إرسال التصنيف الخاص بالأندية أعضاء الجمعية العمومية من أجل المراجعة والإعتماد حتى تدعو الاتحادات لعقد الجمعيات العمومية ومن له حق الحضور.
وينتظر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية انتهاء المسابقات في باقي الاتحادات من أجل تقديم التصنيف الخاص بها لمراجعته واعتمادها.
من ناحية أخرى نشرت الجريدة الرسمية قرار هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بالموافقة على لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري للجودو و الايكيدو و السومو ، وبحسب اللائحة، يهدف الاتحاد المصري للجودو لنشر وتطوير اللعبة ، وإدارتها فى جميع أنحاء الجمهورية في ضوء النزاهة والمساواة، وضمان أن تخضع بطولات الدوري والمناطق و بطوت الجمهورية ، واللاعبين والمدربين والمسئولين إلى القواعد المنصوص عليها فى الاتحادين المصري والدولي للجودو و السومو و الايكيدو، وكذلك القواعد المعمول بها في المحكمة الرياضية الدولية ومركز التسوية والتحكيم الرياضي. ويباشر الاتحاد المصرى للجودو نشاطه في إطار السياسة العامة و التخطيط الذى يضعه الاتحاد الدولى للعبة و تكون له اختصاصات وأهداف .
وقرر الاتحاد الدولي للجودو استئناف النشاط وعودة المنافسات للعبة مرة أخرى بدءاً من أكتوبر المقبل، بإقامة أولى البطولات وهى الجراند سلام والمقرر إقامتها فى المجر بالفترة من 23 إلى 25 أكتوبر المقبل بعد توقف أكثر من 6 أشهر بسبب انتشار جائحة كورونا الفترة الماضية.
كما أعلن الاتحاد الدولى أن ثانى البطولات ستكون الجراند سلام المقرر إقامتها فى طوكيو بالفترة من 11 إلى 13 ديسمبر بنهاية العام.
وقرر الاتحاد الأفريقى للجودو إقامة منافسات البطولة الأفريقية للكبار خلال شهر ديسمبر بالمغرب، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021، حيث كان من المقرر أن تقام بالمغرب أبريل الماضى، إلا أنه تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا.
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