شكرا لقرائتكم كيف عزز ألغاء كأس العالم للأندية بقطر من فرص الزمالك للفوز بدورى الأبطال؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجرت تقارير صحفية عربية اليوم الخميس ، مفاجأة صادمة للجماهير العربية لاسيما المصرية والمغربية بشأن الرباعى الاهلى والزمالك والرجاء والوداد حيث كشفت ، عن إلغاء كأس العالم للأندية، التي كان من المقرر أن تستضيفها قطر ديسمبر المقبل.

وتعتبر هذه بشرى خير لنادى الزمالك حيث إنه عندما توج ببطولة الأندية الإفريقية لأبطال الكأس عام 2000، ألغيت البطولة فى العام التالى بسبب عدم وجود راعى، وعندما فاز أيضا ببطولة دوري أبطال افريقيا لاخيرة فى 2002-2003 بهدف تامر عبد الحميد فى شباك الرجاء المغربي منافسه فى نصف نهائى النسخة الحالية وتأهلها الى بطولة كاس العالم للاندية ألغيت البطولة مما يبشر عشاق الابيض فى هذه النسخة.

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية نقلا عن مصادر خاصة أن لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أبلغت الاتحادات التي تشارك أنديتها في بطولة دوري أبطال آسيا «النسخة الحالية» بأنه تم إلغاء كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في ديسمبر (كانون الأول)، المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

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كما أوضحت نفس المصادر بحسب الصحيفة أن النسخة الجديدة لكأس العالم للأندية المقررة في صيف عام 2021 بالصين قد تلغى بسبب أولمبياد طوكيو وبطولة كوبا أميركا التي تم تأجيلها عن موعدها المحدد سابقاً بسبب فيروس «كورونا».

وقرر المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في اجتماعه الذي عُقد اليوم (الخميس) إقامة نهائي بطولة دوري أبطال آسيا يوم 19 ديسمبر المقبل في منطقة غرب قارة آسيا من مباراة واحدة وليس بالشكل الذي كانت تقام فيه المواسم الماضية بنظام الذهاب والإياب.